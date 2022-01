La maxirissa tra giovani a Nichelino | «Quelli di Barriera Milano devono tornare a casa sanguinanti»

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Centocinquanta, o forse addirittura duecento. Tutti in piazza Aldo Moro a(Torino) dopo un appuntamento in chat. Con l’obiettivo di fare come “I guerrieri della notte”, film diretto da Walter Hill e ispirato dai romanzi di Sol Yuruk. Cinquanta di loro sono stati identificati, mentre gli altri sono scappati. E secondo i racconti venivano dal quartieredi. Con gli autobus di linea e in massa secondo quella che è sembrata a molti una spedizione punitiva. Che avrebbe un precedente: un amico di “di” era stato picchiato alle giostre il giorno prima. Per questo, ha raccontato l’agenzia di stampa Ansa, issimi disono saliti in massa sugli autobus della linea 35. La rissa «Hey bro, adesso gliela facciamo ...

Nel fuggi fuggi generale qualche contattole due bande c'è stato: in piazza Di Vittorio sono volate bottiglie e bastonate e due giovani, entrambi minorenni del gruppo proveniente da Torino, sono ...Momenti concitati, i teenagers in piccoli gruppi si sono affrontati causando due feriti lievii ...concentreranno le indagini dei militari per capire i motivi che potevano sfociare in unaVi uccidiamo, dovete morire». Sembrava una scena in stile Gangs of New York. Se non fosse che i protagonisti erano dei ragazzini, arrivati allo scontro finale a bordo di un bus.Torino, 200 giovanissimi si fronteggiano: bloccati dai carabinieri. A Milano vigile pestato da ragazzini, parte un colpo di pistola ...