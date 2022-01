La Lega di Matteo Salvini preferisce rimanere ostaggio dei populisti (Di lunedì 17 gennaio 2022) La partecipazione a un governo di unità nazionale poteva essere l’occasione per fondare un partito di destra istituzionale. Ma il Carroccio mostra di preferire le sirene del nazionalpopulismo Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 17 gennaio 2022) La partecipazione a un governo di unità nazionale poteva essere l’occasione per fondare un partito di destra istituzionale. Ma il Carroccio mostra di preferire le sirene del nazionalpopulismo

Ultime Notizie dalla rete : Lega Matteo Quirinale, Salvini 'Centrodestra compatto, Berlusconi sarà fondamentale' Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Roma. Quindi sul caro bolletta, ha aggiunto: "Stiamo pressando perchè arrivi nei prossimi giorni il decreto ...

La Lega di Matteo Salvini preferisce rimanere ostaggio dei populisti L'Espresso Caro bollette, Draghi incontra Bonomi. La Cifa chiede interventi immediati Al centro dell'incontro tra il premier e il presidente di Confindustria le misure all`esame del Governo per far fronte ai rincari nel settore dell`energia ...

