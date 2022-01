La Francia vara l’obbligo vaccinale per tutti gli atleti (Di lunedì 17 gennaio 2022) tutti gli atleti sportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano in Francia per una competizione – come avverrà fra breve per il torneo delle Sei Nazioni di rugby – dovrà essere vaccinato per entrare in un impianto sportivo. Lo ha appreso l’agenzia Afp da fonti del governo. Dopo il caso del numero 1 del tennis mondiale L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 gennaio 2022)glisportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano inper una competizione – come avverrà fra breve per il torneo delle Sei Nazioni di rugby – dovrà essere vaccinato per entrare in un impianto sportivo. Lo ha appreso l’agenzia Afp da fonti del governo. Dopo il caso del numero 1 del tennis mondiale L'articolo

Advertising

capuanogio : La Francia vara l'obbligo vaccinale per tutti gli atleti e sportivi, dilettanti o professionisti. Le nuove regole s… - MaleficoRojo : La #Francia vara l’obbligo vaccinale per tutti gli atleti che mettono piede nella nazione. #Djokovic mi sa dovrà sa… - CalcioFinanza : La Francia vara l’obbligo vaccinale per tutti gli atleti, anche per chi entra nel Paese per disputare eventi… - dylettama : RT @capuanogio: La Francia vara l'obbligo vaccinale per tutti gli atleti e sportivi, dilettanti o professionisti. Le nuove regole si applic… - Emanuel72607325 : RT @capuanogio: La Francia vara l'obbligo vaccinale per tutti gli atleti e sportivi, dilettanti o professionisti. Le nuove regole si applic… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia vara Presidenziali francesi: Christiane Taubira si candida. Ecco chi è Ma già nel 2001, è sotto il suo impulso che la Francia vara la legge che riconosce la tratta degli schiavi e la schiavitù come un crimine contro l'umanità. Una legge in cui Taubira crede in modo ...

La pessima salute di ferro del governo progressista spagnolo È la prima volta da parecchio tempo, tra l'altro, che il Parlamento vara per due anni consecutivi ... come in Austria, Olanda, Italia o Francia. Però, per quanto l'occupazione abbia superato per la ...

Presidenziali francesi: Christiane Taubira si candida. Ecco chi è Euronews Italiano Coronavirus oggi. Omicron, un caso a Pechino a 3 settimane dalle Olimpiadi Continua la campagna vaccinale e la corsa di Omicron, ormai variante dominante anche in Italia. L’Ordine dei medici chiede misure restrittive per raffreddare la curva ...

De Tomaso produrrà la P72 in un nuovo stabilimento al Nürburgring De Tomaso annuncia una partnership strategica con capricorn Group per l'apertura di un nuovo stabilimento di produzione al Nürburgring, nel quale verrà prodotta la supercar P72. La costruzione dell'im ...

Ma già nel 2001, è sotto il suo impulso che lala legge che riconosce la tratta degli schiavi e la schiavitù come un crimine contro l'umanità. Una legge in cui Taubira crede in modo ...È la prima volta da parecchio tempo, tra l'altro, che il Parlamentoper due anni consecutivi ... come in Austria, Olanda, Italia o. Però, per quanto l'occupazione abbia superato per la ...Continua la campagna vaccinale e la corsa di Omicron, ormai variante dominante anche in Italia. L’Ordine dei medici chiede misure restrittive per raffreddare la curva ...De Tomaso annuncia una partnership strategica con capricorn Group per l'apertura di un nuovo stabilimento di produzione al Nürburgring, nel quale verrà prodotta la supercar P72. La costruzione dell'im ...