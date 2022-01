La Francia mette l’obbligo vaccinale per gli atleti e inguaia Djokovic (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ appena tornato in Europa, Novak Djokovic, che subito gli cominciano a chiudere altre porte in faccia. Dopo la dolorosa vicenda del visto negato in Australia al tennista serbo no-vax potrebbe essere negato l’accesso anche al prossimo Slam, il Roland Garros. A lui e a tutti gli atleti non vaccinati, infatti, la Francia vieterà l’accesso ad ogni impianto sportivo. Il governo francese ha intenzione di introdurre l’obbligo vaccinale per tutti gli atleti, professionisti o dilettanti, anche quell che arrivano dall’estero per partecipare ad una competizione, ad esempio avverrà fra breve per il Sei Nazioni di rugby. Lo ha appreso l’agenzia Afp da fonti del governo. La situazione di Djokovic si fa sempre più complicata. Come ha spiegato a Radio anch’io sport Sergio Palmieri, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ appena tornato in Europa, Novak, che subito gli cominciano a chiudere altre porte in faccia. Dopo la dolorosa vicenda del visto negato in Australia al tennista serbo no-vax potrebbe essere negato l’accesso anche al prossimo Slam, il Roland Garros. A lui e a tutti glinon vaccinati, infatti, lavieterà l’accesso ad ogni impianto sportivo. Il governo francese ha intenzione di introdurreper tutti gli, professionisti o dilettanti, anche quell che arrivano dall’estero per partecipare ad una competizione, ad esempio avverrà fra breve per il Sei Nazioni di rugby. Lo ha appreso l’agenzia Afp da fonti del governo. La situazione disi fa sempre più complicata. Come ha spiegato a Radio anch’io sport Sergio Palmieri, ...

