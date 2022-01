La foto di copertina della Polizia di Roma davanti all’obelisco con la scritta “Dux” bene in vista (Di lunedì 17 gennaio 2022) La fotografia del profilo Facebook della Polizia di Roma Capitale è cambiata: da quella natalizia, scattata davanti all’Altare della patria con inquadrato l’albero illuminato di Piazza Venezia, si è passati a uno scatto davanti all’obelisco dedicato a Benito Mussolini al Foro Italico, davanti lo Stadio Olimpico, con la scritta “Dux” in bella vista. Il biglietto da visita delle forze dell’ordine della Capitale sui social è stato quindi questo per diversi giorni: cinque vigili, sia uomini che donne, davanti a due automobili di servizio, e il messaggio nostalgico a fare da sfondo. Nei commenti molti hanno fatto notare il problema e l’inopportunità della ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lagrafia del profilo FacebookdiCapitale è cambiata: da quella natalizia, scattataall’Altarepatria con inquadrato l’albero illuminato di Piazza Venezia, si è passati a uno scattodedicato a Benito Mussolini al Foro Italico,lo Stadio Olimpico, con la“Dux” in bella. Il biglietto da visita delle forze dell’ordineCapitale sui social è stato quindi questo per diversi giorni: cinque vigili, sia uomini che donne,a due automobili di servizio, e il messaggio nostalgico a fare da sfondo. Nei commenti molti hanno fatto notare il problema e l’inopportunità...

