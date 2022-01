La crisi del Kazakistan smorza la fiamma del nazionalismo turco (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le rivolte che hanno scosso il Kazakhstan sembrano aver messo in risalto la crisi del nazionalismo turco e l’irrilevanza dell’Organizzazione degli Stati turcofoni (CCTS) guidatadal presidente Erdo?an. La politica estera di Ankara,dopo essere stata caratterizzata da un attivismo militare senza precedenti, tra l’agosto del 2016 e il novembre del 2020, in teatri come quello siriano, nord iracheno e nel Mediterraneo orientale, in Libia e nel Caucaso, ha dovuto fare i conti dal 2021conil crollo della valuta rispetto al dollaro e all’euro e con un’inflazione alle stelle che ha costretto Ankara a ridimensionare i propri obiettivi regionali e a tentare di ricucire i legami con tutti i suoi vicini, gravemente compromessi da cinque anni di cosiddetta “diplomazia delle cannoniere”. La Turchia nel 2020, dopo le operazioni anti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le rivolte che hanno scosso il Kazakhstan sembrano aver messo in risalto ladele l’irrilevanza dell’Organizzazione degli Statifoni (CCTS) guidatadal presidente Erdo?an. La politica estera di Ankara,dopo essere stata caratterizzata da un attivismo militare senza precedenti, tra l’agosto del 2016 e il novembre del 2020, in teatri come quello siriano, nord iracheno e nel Mediterraneo orientale, in Libia e nel Caucaso, ha dovuto fare i conti dal 2021conil crollo della valuta rispetto al dollaro e all’euro e con un’inflazione alle stelle che ha costretto Ankara a ridimensionare i propri obiettivi regionali e a tentare di ricucire i legami con tutti i suoi vicini, gravemente compromessi da cinque anni di cosiddetta “diplomazia delle cannoniere”. La Turchia nel 2020, dopo le operazioni anti ...

