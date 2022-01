La clinica della pelle, il dramma di Keith: “Può pregiudicare la mia mobilità”, vita sconvolta! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alle telecamere de La clinica della pelle, Keith ha raccontato il suo incredibile dramma e di come la sua vita sia letteralmente stravolta. Quello raccontato da Keith alle telecamere del programma è un vero e proprio dramma! Deciso a trovare una soluzione al suo problema, l’uomo ha spiegato a La clinica della pelle di come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alle telecamere de Laha raccontato il suo incredibilee di come la suasia letteralmente stravolta. Quello raccontato daalle telecamere del programma è un vero e proprio! Deciso a trovare una soluzione al suo problema, l’uomo ha spiegato a Ladi come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ofelieh : @martiigii_ Che vorresti iniziare? Io ho fatto triennale di comunicazione e marketing poi ho riniziato triennale gi… - politicstanner : RT @canismvjor: la puntata 'stanis non deve morire' con la scena in cui stanis si salva dall'esplosione della clinica forse la puntata più… - Alberto_Cirio : RT @regionepiemonte: #SalutePiemonte, portale della Regione Piemonte e punto di accesso unico per consultare la storia clinica e gestire i… - RobertoGranai : @Rosy26008342 @ruggierofilann4 Grazie Rosaria ma io per problemi di diabete dal giugno 2020 ho perso qualcosa come… - noSarahLynn : @Gattomichele @horus_eye69 @Cartabellotta La sperimentazione clinica é stata fatta dopo quella in vitro e su modell… -