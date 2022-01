La Cina col fiatone, tra inflazione e costo delle materie prime (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fiato corto, gambe pesanti. La Cina mostra al mondo intero il suo lato più fragile, fatto di debito, grandi industrie in difficoltà e scarsa fiducia dei mercati. Senza dimenticare il sostanziale fallimento della strategia zero-Covid. Se il 2021 si era chiuso all’insegna delle perplessità verso l’economia del Dragone, non si può dire che il 2022 sia iniziato nel migliore dei modi. Ancora una volta sono i numeri a smentire la narrativa dell’invincibile Cina. Nel corso del 2021, il prodotto interno della Cina è cresciuto dell’8,1%, ben oltre il target di crescita fissato dal governo di Pechino, pari a una espansione del 6%, e oltre anche le previsioni di diversi economisti. Questa potrebbe sembrare una buona notizia. Ma l’evidente rallentamento del Pil cinese nel quarto trimestre dello scorso anno getta luce sui problemi ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fiato corto, gambe pesanti. Lamostra al mondo intero il suo lato più fragile, fatto di debito, grandi industrie in difficoltà e scarsa fiducia dei mercati. Senza dimenticare il sostanziale fallimento della strategia zero-Covid. Se il 2021 si era chiuso all’insegnaperplessità verso l’economia del Dragone, non si può dire che il 2022 sia iniziato nel migliore dei modi. Ancora una volta sono i numeri a smentire la narrativa dell’invincibile. Nel corso del 2021, il prodotto interno dellaè cresciuto dell’8,1%, ben oltre il target di crescita fissato dal governo di Pechino, pari a una espansione del 6%, e oltre anche le previsioni di diversi economisti. Questa potrebbe sembrare una buona notizia. Ma l’evidente rallentamento del Pil cinese nel quarto trimestre dello scorso anno getta luce sui problemi ...

