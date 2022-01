La casa europea saluta David Sassoli Rose bianche nel Parlamento Ue

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tutti in piedi per l’Inno alla Gioia. Il ricordo commosso di Letta e Macron. Il messaggio di Von der Leyen che è in quarantena: «Ha combattuto per la democrazia, la libertà e l’antifascismo tutta la vita»

... sono state le azioni concrete che hai avanzato come le decisioni di aprire le porte di questa... attraverso questa fiammache continueremo ad accendere, quella del su discorso del 16 ...Nell'Aula di Strasburgo, il Parlamento dà l'ultimo addio a David Sassoli, il presidente che sorrideva e che lo ha guidato nella tempesta facendolo protagonista nellacomune. C'è una rosa bianca ...LONDRA – In un magazzino nascosto sotto due archi ferroviari nel sud-est di Londra si nasconde uno scrigno di prelibatezze greche, tra cui feta ...Tutti in piedi per l’Inno alla Gioia. Il ricordo commosso di Letta e Macron. Il messaggio di Von der Leyen che è in quarantena: «Ha combattuto per la democrazia, la libertà e l’antifascismo tutta la v ...