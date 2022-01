Kyriakides spiega che è ancora troppo presto per trattare il Covid come una malattia endemica (Di lunedì 17 gennaio 2022) «La situazione è preoccupante». La commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides ritiene che non sia ancora il momento di iniziare a trattare il coronavirus come se fosse endemico. Lo dice alla Stampa, mentre la diffusione della variante Omicron sta aumentando la pressione sugli ospedali di mezza Europa. «Più si diffonde», spiega, «maggiore è il rischio che emerga una variante ancor più pericolosa». Kyriakides spiega che stanno convivendo due pandemie: «La grande ondata di contagi che stiamo vedendo in tutta Europa è spinta da una convivenza di Delta e Omicron. Una situazione preoccupante. Ciò che sappiamo è che i nostri vaccini offrono un buon livello di protezione dalla malattia grave e dal ricovero in ospedale per entrambe le varianti. Questo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 gennaio 2022) «La situazione è preoccupante». La commissaria Ue alla Salute Stellaritiene che non siail momento di iniziare ail coronavirusse fosse endemico. Lo dice alla Stampa, mentre la diffusione della variante Omicron sta aumentando la pressione sugli ospedali di mezza Europa. «Più si diffonde»,, «maggiore è il rischio che emerga una variante ancor più pericolosa».che stanno convivendo due pandemie: «La grande ondata di contagi che stiamo vedendo in tutta Europa è spinta da una convivenza di Delta e Omicron. Una situazione preoccupante. Ciò che sappiamo è che i nostri vaccini offrono un buon livello di protezione dallagrave e dal ricovero in ospedale per entrambe le varianti. Questo ...

