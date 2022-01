King of Pizza, al via al nuovo show gourmet con Edoardo Raspelli e Antonio Sorrentino (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 2022 su Sky Canale Italia parte subito forte con il nuovo programma di Pizza gourmet King of Pizza. Tra qualche settimana su Sky Canale Italia (canale 937) partirà il talent show in cui sarà incoronato il Re della Pizza. Il vincitore sarà scelto tra 54 concorrenti pronti ad affrontarsi, in ben 20 puntate, a colpi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 2022 su Sky Canale Italia parte subito forte con ilprogramma diof. Tra qualche settimana su Sky Canale Italia (canale 937) partirà il talentin cui sarà incoronato il Re della. Il vincitore sarà scelto tra 54 concorrenti pronti ad affrontarsi, in ben 20 puntate, a colpi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

