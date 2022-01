Kia Niro - Primi dettagli sulle motorizzazioni

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La Kia ha diffuso ulteriori informazioni sulla seconda generazione della. Svelata lo scorso novembre, la crossover è ora al debutto sul mercato interno coreano e presto sarà anche disponibile in Europa. Dopo averne scoperto il design, elaborato e personale, ora siamo in grado di confermare che la Kia ha voluto dare allaanche una maggiore importanza dal punto di vista della presenza su strada e più spazio a bordo. La vettura è infatti cresciuta e ha raggiunto i 4,42 metri di larghezza con 2,72 metri di passo (contro 4,36 e 2,7 metri attuali), mentre il bagagliaio guadagna 15 litri fino a 451 totali. All'inizio sarà ibrida, poi anche plug-in ed elettrica. Sono stati forniti anche irelativi alle, confermando così la continuità rispetto al modello uscente che ha ...

Motor1italia : Kia Niro 2022, in arrivo anche plug-in ed elettrica. - Automobilnews1 : MY2022 Kia e-Niro – sensibility sells – EAST AUTO NEWS - AUTOilmensile : Sarà ibrida full, plug-in ed elettrica pura: ecco la nuova Kia Niro ?? #auto #kia #niro - Roby_Passarelli : Kia Niro, ecco i dettagli del motore ibrido della nuova generazione del crossover - telodogratis : Kia Niro, ecco i dettagli del motore ibrido della nuova generazione del crossover -

Dopo averne scoperto il design, elaborato e personale, ora siamo in grado di confermare che laha voluto dare allaanche una maggiore importanza dal punto di vista della presenza su strada e ...In Corea del Sud, la nuovasarà commercializzata a partire da questo mese di gennaio. Sugli altri mercati arriverà entro la fine dell'anno. DESIGN E DIMENSIONI Sul design c'è poco da dire ...Al lancio, la nuova generazione sarà ibrida. Successivamente verranno introdotte le varianti plug-in ed elettrica ...Cresce in tutte le dimensioni la Kia Niro 2022, lunga oltre 4,40 metri. E in un secondo momento arriveranno plug-in ed elettrica ...