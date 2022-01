Juventus Under 23, tegola Da Graca: aritmia cardiaca per l’ex Palermo. I dettagli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stop inatteso per la stagione di Da Graca. Il centravanti classe 2002, nato a Palermo, ha anche vissuto la gioia dell’esordio in Champions League con la prima squadra di Massimiliano Allegri, scendendo in campo con la Juventus contro il Malmö Leggi su mediagol (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stop inatteso per la stagione di Da. Il centravanti classe 2002, nato a, ha anche vissuto la gioia dell’esordio in Champions League con la prima squadra di Massimiliano Allegri, scendendo in campo con lacontro il Malmö

