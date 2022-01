Juventus-Sampdoria | Allegri | “La Coppa Italia conta tantissimo | è un nostro obiettivo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 gennaio 2022) ”Laperché è un. All’inizio non interessa a nessuno, poi quando inizi a giocare i quarti di finale e la semifinale interessa a tutti. A noi deve interessare da domani. Latra l’altro ha cambiato allenatore e quindi bisognerà stare ancora più attenti. Veniamo da partite ravvicinate intense, bisogna fare un ultimo sforzo perché poi avremo cinque giorni per preparare il grande match di San Siro”. Queste le parole dell’allenatore della, Massimiliano, alla vigilia degli ottavi dicontro lache il tecnico bianconero guarderà dalla tribuna in quanto squalificato: ”Di rotazioni ce ne sono perché con l’Udinese ne ho ...