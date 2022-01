Juventus | malumore Dybala | la colpa è anche di Ronaldo | il retroscena

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus malumore

SerieANews

Occasione dal Barcellona per Inter,e Milan: le tre grandi d'Italia tengono d'occhio il possibiledi un blaugranaDodici presenze in stagione, 355 minuti giocati. Non sono certo numeri da titolarissimo, tutt'altro: ecco ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 . Paulo Dybala si riprende la, ma il suo futuro rimane incerto. Intervistato da DAZN, l'ex Palermo ha parlato della ...che quel...Juventus, dal mercato spunta un nome che fa sognare i tifosi: secondo alcune indiscrezioni, Agnelli starebbe preparando il grande colpo.Rottura Martial-Manchester United, la Juventus osserva. Uno scenario che potrebbe portare ad un qualcosa che è comunque nell'aria già da qualche settimana: Anthony Martial potrebbe lasciare presto il ...