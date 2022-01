Juventus, Da Graca operato al cuore a 19 anni: gioca nell'Under 23 (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'attaccante dell'Under 23 della Juventus Cosimo Marco Da Graca, 19 anni, soffre di aritmia cardiaca e verrà sottoposto ad intervento di ablazione. Lo comunica la società bianconera. 'I tempi stimati ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'attaccante dell'23 dellaCosimo Marco Da, 19, soffre di aritmia cardiaca e verrà sottoposto ad intervento di ablazione. Lo comunica la società bianconera. 'I tempi stimati ...

Advertising

DiMarzio : #SerieCC | Aritmia cardiaca, #DaGraca dovrà operarsi: il comunicato della @JuventusFCYouth - Gazzetta_it : Under 23, Da Graca sarà sottoposto a un intervento per un'aritmia cardiaca - GoalItalia : Da Graca deve essere operato al cuore: riscontrata un'aritmia, stop di 30 giorni ?? - davideinno85 : RT @DiMarzio: #SerieCC | Aritmia cardiaca, #DaGraca dovrà operarsi: il comunicato della @JuventusFCYouth - Mediagol : Juventus Under 23, tegola Da Graca: aritmia cardiaca per l’ex Palermo. I dettagli -