Juventus | aritmia cardiaca per Marco Da Graca | il calciatore costretto a fermarsi

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Laha pubblicato un comunicato ufficiale riguardanteDa, ildovràa causa di un’. Si tratta di un attaccante mancino, nei primi anni della carriera ha giocato da esterno, adesso ha trovato la giusta collocazione da attaccante centrale. E’ cresciuto nelle giovanili del calcio Sicilia all’età di 10 anni, poi si è trasferito nella Primavera del Palermo. Infine il prestito alla, con il riscatto nel 2019 per 600.000 euro. L’esordio con i bianconeri è stato in Coppa Italia contro la Spal, in Champions League nella sfida contro il Malmoe. “Football Club comunica che ildell’U23Danei prossimi ...

Advertising

DiMarzio : #SerieCC | Aritmia cardiaca, #DaGraca dovrà operarsi: il comunicato della @JuventusFCYouth - Fprime86 : RT @DiMarzio: #SerieCC | Aritmia cardiaca, #DaGraca dovrà operarsi: il comunicato della @JuventusFCYouth - paoloangeloRF : - CalcioWeb : #Juventus, Marco #DeGraca costretto a fermarsi: riscontrata un'aritmia cardiaca - MikeScar1 : RT @GoalItalia: Da Graca deve essere operato al cuore: riscontrata un'aritmia, stop di 30 giorni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus aritmia

... "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "U23: Marco Da Graca deve operarsi per...... finirà sotto i ferri in seguito al riscontro di un'cardiaca . Di seguito la nota ufficiale del club bianconero. 'Football Club comunica che il calciatore dell'U23 Marco Da Graca ...Un altro caso di aritmia cardiaca nel mondo del calcio, uno dei migliori talenti in prospettiva dovrà fermarsi. Stiamo parlando di Marco Da Graca, calciatore della Juventus che sarà sottoposto a un in ...Juventus Football Club comunica che il calciatore dell’U23 Marco Da Graca nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento di ablazione in seguito al riscontro di ...