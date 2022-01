Juventus, Allegri scarica Dybala? La battuta infelice sulla Joya (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al termine di Juventus-Udinese, il tecnico bianconero ha fatto una battuta su Dybala che non è andata giù all’attaccante argentino. La Juventus si prepara ad affrontare la Sampdoria nell’ottavo di coppa Italia, in programma domani sera allo Stadium. Match a cui i bianconeri si avvicinano con fiducia grazie al due a zero casalingo contro l’Udinese; la vittoria contro i friulani ha permesso ai ragazzi di Allegri di rialzare la testa dopo la sconfitta in Supercoppa ma soprattutto di avvicinare ulteriormente il quarto posto considerando il pareggio dell’Atalanta contro l’Inter. Una serata, quella di sabato, aperta da Dybala; l’argentino, dopo il gol dell’uno a zero, ha rivolto uno sguardo verso la tribuna e su questo episodio ha voluto dire la sua Allegri al termine del ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al termine di-Udinese, il tecnico bianconero ha fatto unasuche non è andata giù all’attaccante argentino. Lasi prepara ad affrontare la Sampdoria nell’ottavo di coppa Italia, in programma domani sera allo Stadium. Match a cui i bianconeri si avvicinano con fiducia grazie al due a zero casalingo contro l’Udinese; la vittoria contro i friulani ha permesso ai ragazzi didi rialzare la testa dopo la sconfitta in Supercoppa ma soprattutto di avvicinare ulteriormente il quarto posto considerando il pareggio dell’Atalanta contro l’Inter. Una serata, quella di sabato, aperta da; l’argentino, dopo il gol dell’uno a zero, ha rivolto uno sguardo verso la tribuna e su questo episodio ha voluto dire la suaal termine del ...

