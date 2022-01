Justice League | Joss Whedon | Ho tagliato le scene con Ray Fisher perché ha recitato male

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il registasostiene di aver eliminato lecon Cyborg inRaynon sapeva recitare.ha commentato apertamente per la prima volta le critiche che gli stono state rivolte da Rayche ha attaccato duramente la versione del filmche aveva realizzato dopo l'addio di Zack Snyder, rivelando il suo punto di vista sulla questione. L'attore lo ha più volte accusato di aver avuto dei comportamenti razzisti e che il team della Warner Bros abbia contribuito a discriminarlo sostenendo le scelte del regista. In un'intervista rilasciata al New York Magazine,ha ora sostenuto che il ...

Ci sono voluti anni, ma, alla fine, Joss Whedon ha parlato die delle accuse che gli sono state mosse dal cast 'Mi avevano chiamato per sistemare il film, pensavo di poter dare una mano' . E invece, spiega, è finito per diventare quello che ...Joss Whedon ha commentato apertamente per la prima volta le critiche che gli stono state rivolte da Ray Fisher che ha attaccato duramente la versione del filmche aveva realizzato dopo l'addio di Zack Snyder, rivelando il suo punto di vista sulla questione. L'attore lo ha più volte accusato di aver avuto dei comportamenti razzisti e che il ...Il regista Joss Whedon sostiene di aver eliminato le scene con Cyborg in Justice League perché Ray Fisher non sapeva recitare. Joss Whedon ha commentato apertamente per la prima volta le critiche che ...Joss Whedon ha raccontato la sua verità su Justice League nel corso di un'intervista rilasciata al The New York Times.