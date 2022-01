John Cena e Alison Brie star della commedia d'azione 'Freelance' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il genere della commedia d'azione ha dimostrato di sapere portare molte persone al cinema e così ecco un nuovo film che ne sfrutta le caratteristiche principali: si intitola 'Freelance' e ha per ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il genered'ha dimostrato di sapere portare molte persone al cinema e così ecco un nuovo film che ne sfrutta le caratteristiche principali: si intitola '' e ha per ...

Advertising

26_LucyAdler : RT @ceinlovu: John Cena un army sfegatato che prima parla dei suoi membri preferiti dei bangtan aggiungendo di sapere che sono in vacanza e… - conurbabe : John cena? Peronista - ThisisSkrilli : RT @ceinlovu: John Cena un army sfegatato che prima parla dei suoi membri preferiti dei bangtan aggiungendo di sapere che sono in vacanza e… - _morets : RT @ceinlovu: John Cena un army sfegatato che prima parla dei suoi membri preferiti dei bangtan aggiungendo di sapere che sono in vacanza e… - Giorgia35563471 : RT @ceinlovu: John Cena un army sfegatato che prima parla dei suoi membri preferiti dei bangtan aggiungendo di sapere che sono in vacanza e… -