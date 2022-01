Italia’s Got Talent: le novità dell’edizione 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) In onda mercoledì 19 gennaio Torna da mercoledì 19 gennaio Italia’s Got Talent, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. Una edizione nel segno della novità di un giudice, ovvero Elio. Dopo X factor, il cantante di Elio e Le Storie Tese torna dietro a un bancone. Con lui i confermati altri giudici. Federica Pellegrini, campionessa olimpica che ha da poco abbandonato l’attività agonistica. Mara Maionchi, icona dell’industria discografica e della TV italiana. E poi Frank Matano, comico e attore, pronto a provocare ancora i colleghi al tavolo. Alla conduzione confermata per il sesto anno Lodovica Comello. Leggi anche: “Italia’s Got Talent”: si avvicina la nuova stagione. La novità è Elio La giuria avrà, come sempre, il compito di selezionare i Talenti più meritevoli ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) In onda mercoledì 19 gennaio Torna da mercoledì 19 gennaioGot, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. Una edizione nel segno delladi un giudice, ovvero Elio. Dopo X factor, il cantante di Elio e Le Storie Tese torna dietro a un bancone. Con lui i confermati altri giudici. Federica Pellegrini, campionessa olimpica che ha da poco abbandonato l’attività agonistica. Mara Maionchi, icona dell’industria discografica e della TV italiana. E poi Frank Matano, comico e attore, pronto a provocare ancora i colleghi al tavolo. Alla conduzione confermata per il sesto anno Lodovica Comello. Leggi anche: “Got”: si avvicina la nuova stagione. Laè Elio La giuria avrà, come sempre, il compito di selezionare ii più meritevoli ...

Advertising

ParliamoDiNews : Italia`s Got Talent, Lodovica Comello pronta per nuove sfide: le sue parole #italias #talent #lodovica #comello… - redazionerumors : Italia’s Got Talent 2022, Lodovica Comello: “A questo programma devo tutto, sono pronta per un live” #ITG… - GHERARDIMAURO1 : RT @bonprixIT: Alle audizioni di Vicenza di Italia's got Talent il nostro giudice preferito @maramaionchi veste bonprix! :-) - mediterranew : Federica Pellegrini giudice ad “Italia’s Got Talent”... - qn_lanazione : Una Diva da Italia's Got Talent all’esibizione davanti a Mattarella -