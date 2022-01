Italiano: “La vittoria a Napoli ci ha aiutati a farlo! Questa è la forza della Fiorentina” (Di martedì 18 gennaio 2022) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato qualche minuto fa ai microfoni di DAZN nel post-partita del match che la Viola ha vinto per 6-0 a discapito del Genoa. L’ex tecnico dello Spezia ha citato anche la vittoria di giovedì in Coppa Italia contro il Napoli al Maradona. Di seguito quanto riportato: Napoli FiorentinaItaliano: “Grande reazione dei nostri contro il Napoli” Il tecnico della Fiorentina ha commentato così la vittoria infrasettimanale contro gli uomini di Luciano Spalletti: “Eravamo reduci da una partita come Torino, mi aspettavo una reazione e l’abbiamo avuta subito contro il Napoli. Sulla scia di quella vittoria ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 gennaio 2022) Vincenzo, allenatore, ha parlato qualche minuto fa ai microfoni di DAZN nel post-partita del match che la Viola ha vinto per 6-0 a discapito del Genoa. L’ex tecnico dello Spezia ha citato anche ladi giovedì in Coppa Italia contro ilal Maradona. Di seguito quanto riportato:: “Grande reazione dei nostri contro il” Il tecnicoha commentato così lainfrasettimanale contro gli uomini di Luciano Spalletti: “Eravamo reduci da una partita come Torino, mi aspettavo una reazione e l’abbiamo avuta subito contro il. Sulla scia di quella...

