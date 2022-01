“Inventing Anna” | le ultime sulla nuova serie di Shondaland

Advertising

361_magazine : #InventingAnna la nuova serie di #ShondaRhimes - moviestruckers : #InventingAnna: trailer della nuova serie targata #Shondaland - acheetah42496 : RT @CinemApp_Cinema: Questa storia è del tutto vera. Tranne le parti completamente inventate. Da Shonda Rhimes e Shondaland, Inventing Ann… - acheetah42496 : RT @NetflixIT: Questa storia è del tutto vera. Tranne le parti completamente inventate. Da Shonda Rhimes e Shondaland, Inventing Anna arri… - Screenweek : #InventingAnna il trailer ufficiale della serie @NetflixIT di #ShondaRhimes -

Ultime Notizie dalla rete : Inventing Anna

Netflix ha rilasciato il trailer di, nuova serie prodotta da Shonda Rhimes ( Grey's Anatomy , Scandal , How to Get Away with Murder , Bridgerton ). Nel filmato, che potete vedere in alto su questa pagina, si mostrano le ...43 minuti fa In queste ultime ore Netflix ha presentato il trailer ufficiale della serie TV incentrata suDelvey,. 'Delvey è un capolavoro, stronzette!' , urla Julia Garner - che la interpreta - nel video in calce. La serie, che sarà rilasciata sulla piattaforma l'11 febbraio , vede Garner ( ...Proprio in questi giorni Netflix ha rilasciato un nuovo trailer e immagini di Inventing Anna, dramma che si ispira all'articolo del New York Magazine "Come Anna Delvey ha ingannat ...Netflix ha in serbo per i suoi abbonati un febbraio 2022 interessante ricco di contenuti, scopriamo tutti i film e le serie TV in arrivo.