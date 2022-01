(Di lunedì 17 gennaio 2022) Se i numeri non mentono, pare proprio che qualcosa si sia rotto nel feeling tra Edine il gol. A Bergamo, nonostante l'impegno e la costante partecipazione, il bosniaco è incappato in un'altra ...

Advertising

sportli26181512 : Inter, si è inceppato Dzeko: solo un gol nelle ultime 12 giornate di campionato: Inter, si è inceppato Dzeko: solo… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Inter, si è inceppato Dzeko: solo un gol nelle ultime 12 giornate di campionato - Gazzetta_it : Inter, si è inceppato Dzeko: solo un gol nelle ultime 12 giornate di campionato - Simmetry88 : @Fabio_Martini_ @Skysurfer72 O con un’idea concreta di come giocare, anche. Non trovo differenze tra la scorsa Inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter inceppato

La Gazzetta dello Sport

Solo che questa volta, a differenza di quanto accaduto fino a ieri grazie alle altre frecce a disposizione di Inzaghi, l'ci ha rimesso due punti. Occasioni gettate al vento, scarsa mira e a ...Visti i numeri e la classifica di entrambe, si è. Dovevano essere gli uomini giusti per ...non è essere a tre punti dal quarto posto ma è di stare lontano dal primo undici punti (e l'ha ...Secondo la Gazzetta dello Sport, Marotta vorrebbe portare Dybala all’Inter a parametro zero al termine della stagione L’Inter è sulle tracce di Paulo Dybala ed è pronta ad inserirsi nelle difficoltà c ...Paulo Dybala non ha ancora rinnovato con la Juventus. Se ne è parlato molto nelle ultime ore, ma ora c’è una novità che riguarda l’Inter. La Gazzetta dello Sport – ed è ...