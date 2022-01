Ingresso senza green pass anche per ottici, pellet, legna per riscaldamento e carburanti (Di lunedì 17 gennaio 2022) È in arrivo il nuovo Dpcm con l’elenco dei negozi esentati dal green pass di base. In quelli, cioè, dove è libero l’Ingresso ai no vax Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 17 gennaio 2022) È in arrivo il nuovo Dpcm con l’elenco dei negozi esentati daldi base. In quelli, cioè, dove è libero l’ai no vax

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, verso ingresso senza pass al supermercato e dal medico. Le novità in arrivo con il Dpcm previsto dall'ultimo… - sole24ore : Covid: verso ingresso senza green pass al supermercato, in farmacia e dal medico - Ordine_CDL_NA : RT @sole24ore: Ingresso senza green pass anche per ottici, pellet, legna per riscaldamento e carburanti - ombrysan : RT @Pitstulli: @danielamartani Mi spiace molto. Ma questa è la prova che la scienza non si fida del 'vaccino', che il siero non funziona, l… - alexisi78 : @Stef77359537 Praticamente hanno solo precluso l'ingresso in centri commerciali in festivi e prefestivi in zona ara… -