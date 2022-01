Inflazione, il nuovo «virus» che spaventa il mondo (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’Inflazione continua ad essere una delle protagoniste anche quest’anno. L’anno scorso, quando il fenomeno aveva iniziato a mostrarsi, le varie banche centrali aveva rassicurato spiegando come questo sarebbe sarebbe stato passeggero e che non avrebbe avuto impatti importanti sull’economia. Eppure il 2021 è finito con l’Inflazione in continua crescita con i prezzi di pane, latte, benzine ed energia in cresciuta, e quest’anno è iniziato con l’Inflazione che continua ad accompagnarci. Proprio qualche giorno fa ha toccato negli Usa il suo massimo da 40 anni, arrivando al 7%. Il continuo trend rialzista ha dunque spinto i vari banchieri centrali a muoversi, per cercare di contrastare questo fenomeno. La Banca d’Inghilterra, per esempio, ha alzato i tassi e la Federal Reserve (Usa), si pensa che possa muoversi in questo senso verso marzo. ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’continua ad essere una delle protagoniste anche quest’anno. L’anno scorso, quando il fenomeno aveva iniziato a mostrarsi, le varie banche centrali aveva rassicurato spiegando come questo sarebbe sarebbe stato passeggero e che non avrebbe avuto impatti importanti sull’economia. Eppure il 2021 è finito con l’in continua crescita con i prezzi di pane, latte, benzine ed energia in cresciuta, e quest’anno è iniziato con l’che continua ad accompagnarci. Proprio qualche giorno fa ha toccato negli Usa il suo massimo da 40 anni, arrivando al 7%. Il continuo trend rialzista ha dunque spinto i vari banchieri centrali a muoversi, per cercare di contrastare questo fenomeno. La Banca d’Inghilterra, per esempio, ha alzato i tassi e la Federal Reserve (Usa), si pensa che possa muoversi in questo senso verso marzo. ...

