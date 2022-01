Inflazione | Campobasso e Napoli le città più virtuose per il costo della vita

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel mese di dicembre si stima che l`indice nazionale dei prezzi al consumo aumenti dello 0,4% su base mensile e del 3,9% su base annua (da +3,7% di novembre). Lo ha reso noto l’Istat confermando la stima preliminare. Prezzi raddoppiati nel giro di un mese per i Beni alimentari, per la curacasa epersona: la loro crescita da +1,2% a +2,4%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d`acquisto accelerano da +3,7% a +4%. L`ulteriore accelerazione dell`su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni alimentari, sia lavorati (da +1,4% di novembre a +2%) sia non lavorati (da +1,5% a +3,6%), a quelli dei Beni durevoli (da +0,4% a +0,8%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la curapersona (da +1,9% a +2,3%); i prezzi dei Beni energetici continuano a crescere in misura molto ...