IndyCar | la tecnica degli sviluppi nascosti

(Di lunedì 17 gennaio 2022) A dispetto del fatto di essere un monomarca Dallara, laSeries da molte opportunità di fare ricerca, indispensabile per quei team che puntano a fare la differenza. Le limitazioni regolamentari non impediscono di lavorare di fino, di fare quegliche consentono di migliorare le prestazioni e vincere le gare. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona l’evoluzione nella categoria, e quali sono le aree in cui si lavora maggiormente.: dove fanno sviluppo i team? L’area su cui le squadrelavorano moltissimo è quella delle sospensioni. In particolare, i tecnici dei team si concentrano sugli ammortizzatori, la cui funzione va ben oltre quella che tutti noi pensiamo. Quando una ruota prende una buca, o sale su un cordolo, la molla si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : IndyCar tecnica

Il Messaggero - Motori

Un trionfo assoluto per il made in Italy che negli ultimi 20 anni, grazie ad una scuola... E' notizia dei giorni scorsi che la Dallara continuerà a fornire i telai per l'anche per la ...Ed è proprio il contributo di Filisetti, apprezzatissima 'penna' ma anche 'matita' per la ... passando per la progettazione delle vittoriose March che hanno dominato la categorianegli ...Uno dei pochi motivi di vanto del motorsport italiano è rappresentato da due costruttori, telaisti, che monopolizzano l'intero panorama mondiale delle categorie per monoposto ...