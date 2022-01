Incendio a Milano: 2 proprietari denunciano furti in abitazioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Vari oggetti spariti, in un caso del valore di alcune migliaia di euro, e la casa danneggiata e messa a soqquadro. E' la denuncia di due proprietari di abitazioni nella Torre dei Moro in via Antonini ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Vari oggetti spariti, in un caso del valore di alcune migliaia di euro, e la casa danneggiata e messa a soqquadro. E' la denuncia di duedinella Torre dei Moro in via Antonini ...

Advertising

RedazioneLaNews : #Milano Incendio in via Settembrini: fiamme in una casa, evacuati 15 appartamenti - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, incendio in un palazzo in via Settembrini: evacuati i residenti dei 15 appartamenti - leggoit : Milano, incendio in un palazzo in via Settembrini: evacuati i residenti dei 15 appartamenti - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Incendio in un appartamento in centro a #Milano, evacuata palazzina - statodelsud : Incendio in un appartamento in centro a Milano, evacuata palazzina -