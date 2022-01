Inail casalinghe: chi ha diritto all’assegno mensile a vita (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Inail mette a disposizione delle casalinghe che ne hanno diritto un assegno mensile a vita sugli infortuni in casa Buone notizie per tutte le casalinghe italiane: l’Inail mette a disposizione una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici nel 2022. Destinatari della polizza sono soprattutto le donne, ma l’Inail si rivolge anche agli uomini casalinghi. Ogni L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 18 gennaio 2022) L’mette a disposizione delleche ne hannoun assegnosugli infortuni in casa Buone notizie per tutte leitaliane: l’mette a disposizione una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici nel 2022. Destinatari della polizza sono soprattutto le donne, ma l’si rivolge anche agli uomini casalinghi. Ogni L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

annal1962 : In Italia abbiamo più di 7 milioni di casalinghe. L’assicurazione Inail che devono pagare le suddette in età non pe… - wam_the : Assicurazione casalinghe gratis e ricevi 1500 euro al mese - albeggiava52 : Vicina chiede perché non riesce a pagare Assicurazione casalinghe Inail con home banking, neanche in tabaccheria e… - salvatoreblanc7 : RT @lavoroediritti: INAIL casalinghe 2022, in scadenza il 31 gennaio l’assicurazione annuale - Lavoro e Diritti - lavoroediritti : INAIL casalinghe 2022, in scadenza il 31 gennaio l’assicurazione annuale - Lavoro e Diritti -