In questo turno il Napoli ha recuperato 7 punti alle avversarie. Con un filotto di vittorie… (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cesare – Caro Guido ottima vittoria del Napoli. La vittoria era importante per dare continuità ai risultati in campionato e per reagire dopo la sconfitta con l’eliminazione in Coppa Italia. Ti devo dire che il Bologna mi è sembrato veramente poca cosa ma il Napoli ha comunque dimostrato di controllare bene la partita fin dall’inizio e di meritare di vincere. Abbiamo preso subito il controllo del gioco mettendo in difficoltà il Bologna e producendo gol ed occasioni. Guido – Hanno giocato bene un po’ tutti e in particolare gran partita di Zielinski, ottima prova di Lozano autore di 2 gol (ma ne avrebbe potuto fare tranquillamente altri 2). Al Napoli i goal di Lozano servono come il pane. Perché Osimhen, anche rientrando in piena forma, non è (ancora) un inesorabile cecchino. E Lozano, insieme ai due centrocampisti Fabian e Zielinski, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cesare – Caro Guido ottima vittoria del. La vittoria era importante per dare continuità ai risultati in campionato e per reagire dopo la sconfitta con l’eliminazione in Coppa Italia. Ti devo dire che il Bologna mi è sembrato veramente poca cosa ma ilha comunque dimostrato di controllare bene la partita fin dall’inizio e di meritare di vincere. Abbiamo preso subito il controllo del gioco mettendo in difficoltà il Bologna e producendo gol ed occasioni. Guido – Hanno giocato bene un po’ tutti e in particolare gran partita di Zielinski, ottima prova di Lozano autore di 2 gol (ma ne avrebbe potuto fare tranquillamente altri 2). Ali goal di Lozano servono come il pane. Perché Osimhen, anche rientrando in piena forma, non è (ancora) un inesorabile cecchino. E Lozano, insieme ai due centrocampisti Fabian e Zielinski, ...

Advertising

napolista : In questo turno il Napoli ha recuperato 7 punti alle avversarie. Con un filotto di vittorie… A Bologna hanno gioca… - madliber : RT @SMannapoli: @disinformatico Ciao, Paolo. La prossima volta rispondi al novax di turno con questo video (non so di chi sia, ma è belliss… - frank9you : @FratellidItalia @mariogiordano5 se neppure questo,dopo la disfatta di Milano,consegnata a Sala al 1º turno per l'i… - halfstepper : RT @SMannapoli: @disinformatico Ciao, Paolo. La prossima volta rispondi al novax di turno con questo video (non so di chi sia, ma è belliss… - supermax : RT @Berlorsconi: Questo non è che va fermato qualche turno, va radiato dalla professione!! Non la può esercitare uno così, è pericoloso anc… -