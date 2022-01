In Francia scatta obbligo vaccinale per tutti gli atleti: Djokovic rischia anche il Roland Garros (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si fa sempre più dura per Novak Djokovic, già costretto a saltare gli Australian Open poiché non vaccinato contro il Covid-19. La notizia dell’ultima ora, infatti, è quella che arriva dalla Francia, territorio in cui è appena scattato l’obbligo vaccinale per tutti gli atleti, senza alcuna eccezione: dilettanti e professionisti, francesi e stranieri che si recano oltralpe per disputare anche una sola competizione. Ciò significa che, a meno che non ci saranno esenzioni (e a meno che Djokovic non decida di vaccinarsi), al serbo non sarà concesso di difendere il titolo neanche al Roland Garros. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si fa sempre più dura per Novak, già costretto a saltare gli Australian Open poiché non vaccinato contro il Covid-19. La notizia dell’ultima ora, infatti, è quella che arriva dalla, territorio in cui è appenato l’pergli, senza alcuna eccezione: dilettanti e professionisti, francesi e stranieri che si recano oltralpe per disputareuna sola competizione. Ciò significa che, a meno che non ci saranno esenzioni (e a meno chenon decida di vaccinarsi), al serbo non sarà concesso di difendere il titolo neal. SportFace.

