Impresa Spezia, Milan ko nel recupero: l'Inter resta in vetta. Bologna ko, il Napoli è terzo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo Spezia sbanca San Siro a sorpresa, imponendosi per 2 - 1 in rimonta e in pieno recupero contro un Milan opaco. La prima grande occasione è per gli uomini di Pioli e arriva al 15 quando Ibrahimovic ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Losbanca San Siro a sorpresa, imponendosi per 2 - 1 in rimonta e in pienocontro unopaco. La prima grande occasione è per gli uomini di Pioli e arriva al 15 quando Ibrahimovic ...

