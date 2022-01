“Immunità di gregge a primavera, tutti positivi a Omicron prima dell’estate”. La (facile) previsione di Bassetti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen – “Immunità di gregge a primavera, tutti positivi a Omicron entro l’inizio dell’estate“: è la (facile) previsione di Matteo Bassetti. “Omicron è più contagiosa ma meno aggressiva. Colpirà tutti: dovranno farsene una ragione i non vaccinati. tutti prenderanno la variante Omicron entro l’inizio dell’estate. Entro fine inverno-inizio primavera avremo senza dubbio l’Immunità di gregge”, dice l’infettivologo. Bassetti: “Immunità di gregge a primavera, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen – “dientro l’inizio“: è la (di Matteo. “è più contagiosa ma meno aggressiva. Colpirà: dovranno farsene una ragione i non vaccinati.prenderanno la varianteentro l’inizio. Entro fine inverno-inizioavremo senza dubbio l’di”, dice l’infettivologo.: “di, ...

