Imbarazzo al convegno M5s con il nobel Parisi: hacker manda in onda video porno. La senatrice Mantovani: “Segnalato ad autorità” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un video porno hard Hentai appare all’improvviso sullo schermo: un hacker è entrato nel sistema del convegno, tra l’Imbarazzo dei presenti. È quanto accaduto lunedì 17 gennaio durante il convegno “Per una PA trasparente. Dati aperti per il decisore politico”, organizzato dalla senatrice del Movimento 5 stelle Maria Laura Mantovani che vedeva, tra gli ospiti, anche il premio nobel per la Fisica, Giorgio Parisi. La scena dura in tutto poco più di un minuto. “Che cosa è questo?”, si domanda la senatrice vedendo comparire le scene porno sul monitor. La regia prova a intervenire ma intanto passano alcuni secondi. “C’è una persona che si è introdotta…. Datemi una mano a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Unhard Hentai appare all’improvviso sullo schermo: unè entrato nel sistema del, tra l’dei presenti. È quanto accaduto lunedì 17 gennaio durante il“Per una PA trasparente. Dati aperti per il decisore politico”, organizzato dalladel Movimento 5 stelle Maria Laurache vedeva, tra gli ospiti, anche il premioper la Fisica, Giorgio. La scena dura in tutto poco più di un minuto. “Che cosa è questo?”, si dolavedendo comparire le scenesul monitor. La regia prova a intervenire ma intanto passano alcuni secondi. “C’è una persona che si è introdotta…. Datemi una mano a ...

fattoquotidiano : Imbarazzo al convegno M5s con il nobel Parisi: hacker manda in onda video porno. La senatrice Mantovani: “Segnalato… - ontoxy : RT @siriomerenda: imbarazzo durante un convegno online del M5S in Senato...improvvisamente sugli schermi collegati parte un video porno...… - pierluigiluceri : RT @SkyTG24: Spunta un video porno, imbarazzo durante convegno #M5S in Senato - ilmassa80 : RT @siriomerenda: imbarazzo durante un convegno online del M5S in Senato...improvvisamente sugli schermi collegati parte un video porno...… - carlacarpani : RT @siriomerenda: imbarazzo durante un convegno online del M5S in Senato...improvvisamente sugli schermi collegati parte un video porno...… -

Ultime Notizie dalla rete : Imbarazzo convegno E al convegno del Senato spunta il filmato porno La condivisione video è durata una trentina di secondi, nell'imbarazzo generale. Poi finalmente gli ... E' andato in onda improvvisamente un filmato porno sul monitor del convegno che stavamo tenendo ...

Spunta un video porno, imbarazzo durante convegno M5S in Senato "Nel corso di un convegno online da me organizzato, qualcuno si è introdotto clandestinamente ... Pochi secondi di imbarazzo L'immagine è apparsa all'improvviso sui monitor. 'Che cosa è questo?', ha ...

Storie corali. Pandemia, panico e paradossi della politica di salute pubblica Treccani Spunta un video porno, imbarazzo durante convegno M5S in Senato Un filmato porno giapponese è andato in onda sui monitor durante un convegno al Senato organizzato dal Movimento 5 Stelle. A confermare l’incredibile episodio la senatrice Maria Laura Mantovani: "Sì, ...

E al convegno del Senato spunta il filmato porno Disavventura questo pomeriggio al Senato per il M5S. Al convegno "Per una pubblica amministrazione trasparente, dati aperti per il decisore politico", con altri partecipanti annunciati via Zoom tra i ...

La condivisione video è durata una trentina di secondi, nell'generale. Poi finalmente gli ... E' andato in onda improvvisamente un filmato porno sul monitor delche stavamo tenendo ..."Nel corso di unonline da me organizzato, qualcuno si è introdotto clandestinamente ... Pochi secondi diL'immagine è apparsa all'improvviso sui monitor. 'Che cosa è questo?', ha ...Un filmato porno giapponese è andato in onda sui monitor durante un convegno al Senato organizzato dal Movimento 5 Stelle. A confermare l’incredibile episodio la senatrice Maria Laura Mantovani: "Sì, ...Disavventura questo pomeriggio al Senato per il M5S. Al convegno "Per una pubblica amministrazione trasparente, dati aperti per il decisore politico", con altri partecipanti annunciati via Zoom tra i ...