Il teatro in Italia riparte dai musical (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso». A pronunciare questa frase è stato Gigi Proietti, immenso attore di formazione teatrale che ha regalato alla città di Roma il Globe Theatre, fedele replica del più famoso teatro del periodo elisabettiano, situato nel cuore di Londra. Si può dire che l’intera storia dell’umanità sia legata al teatro. Sappiamo per certo che anche i popoli primitivi mettevano in scena vere e proprie rappresentazioni, per narrare a una platea più o meno ampia, fatti della quotidianità o eventi di particolare rilevanza, come la fine della notte polare per gli eschimesi. Per noi il teatro è poi quello di Livio Andronico, di Plauto e di Seneca, e dopo ancora quello di Niccolò Machiavelli, Ludovico Ariosto e Torquato Tasso. teatro è la Commedia dell’Arte del XVI ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Benvenuti a. Dove tutto è finto ma niente è falso». A pronunciare questa frase è stato Gigi Proietti, immenso attore di formazione teatrale che ha regalato alla città di Roma il Globe Theatre, fedele replica del più famosodel periodo elisabettiano, situato nel cuore di Londra. Si può dire che l’intera storia dell’umanità sia legata al. Sappiamo per certo che anche i popoli primitivi mettevano in scena vere e proprie rappresentazioni, per narrare a una platea più o meno ampia, fatti della quotidianità o eventi di particolare rilevanza, come la fine della notte polare per gli eschimesi. Per noi ilè poi quello di Livio Andronico, di Plauto e di Seneca, e dopo ancora quello di Niccolò Machiavelli, Ludovico Ariosto e Torquato Tasso.è la Commedia dell’Arte del XVI ...

Advertising

Tg1Rai : Chiamatemi Direttrice. Oksana Liniv, prima donna alla guida di un teatro lirico in Italia, il Comunale di… - MiC_Italia : Le copertine della rivista 'Scena Illustrata', memoria storica del teatro italiano, conservata nelle… - panorama_it : Notre Dame de Paris celebra i suoi primi 20 anni in Italia e per festeggiare l’esordio sulle scene italiane torna i… - JSTopInfluencer : @GrandeFratello @SBruganelli Grande #NathalyCaldonazzo ?? ?????? ma @SBruganelli e opinionista? da dove è venuto ch… - b_castiello : Al Teatro Brancaccio dall'8 marzo ma già ne parlano tutti di Jamie, anche in Italia! #tuttiparlanodijamie… -