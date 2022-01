Il tailleur rosa di Filippa Lagerback è lo stile sporty chic del 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Direttamente dal camerino di Che Tempo Che Fa, Filippa Lagerback ci mostra un altro dei suoi strepitosi look: un tailleur rosa scuro che profuma di primavera e di street style. La bella e talentuosa conduttrice è una vera icona di stile, grande appassionata di moda, e ogni volta che propone un suo outfit non sbaglia un colpo. Sia che si tratti di una mise sul lavoro, in famiglia o nel tempo libero Filippa Lagerback riesce sempre a stupirci. Vi raccomandiamo... Filippa Lagerbäck, tre beauty look assolutamente da copiare Anche questa volta quindi, con il completo di lana giacca e pantalone firmato Paul Smith, della collezione inverno 2022, ha saputo regalarci un’emozione ... Leggi su diredonna (Di lunedì 17 gennaio 2022) Direttamente dal camerino di Che Tempo Che Fa,ci mostra un altro dei suoi strepitosi look: unscuro che profuma di primavera e di street style. La bella e talentuosa conduttrice è una vera icona di, grande appassionata di moda, e ogni volta che propone un suo outfit non sbaglia un colpo. Sia che si tratti di una mise sul lavoro, in famiglia o nel tempo liberoriesce sempre a stupirci. Vi raccomandiamo...Lagerbäck, tre beauty look assolutamente da copiare Anche questa volta quindi, con il completo di lana giacca e pantalone firmato Paul Smith, della collezione inverno, ha saputo regalarci un’emozione ...

