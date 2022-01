Il sindaco di Messina si accampa al porto contro l’obbligo di Super Green Pass, e poi si dimette (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo aver annunciato ieri mattina un presidio permanente nel porto di Messina per protestare contro l’obbligo di Super Green Pass per attraversare lo stretto (in quanto non garantirebbe la “continuità territoriale”, ndr), il sindaco Cateno De Luca si è dimesso questa mattina con una lettera indirizzata al segretario generale e al presidente del Consiglio Comunale. “I motivi – si legge nel documento protocollato – saranno comunicati prima e non oltre il prossimo 6 febbraio”. Il primo cittadino si candiderà alle prossime elezioni regionali previste per l’autunno 2022. Come riporta l’art.53 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, “le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo aver annunciato ieri mattina un presidio permanente neldiper protestarediper attraversare lo stretto (in quanto non garantirebbe la “continuità territoriale”, ndr), ilCateno De Luca si è dimesso questa mattina con una lettera indirizzata al segretario generale e al presidente del Consiglio Comunale. “I motivi – si legge nel documento protocollato – saranno comunicati prima e non oltre il prossimo 6 febbraio”. Il primo cittadino si candiderà alle prossime elezioni regionali previste per l’autunno 2022. Come riporta l’art.53 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, “le dimissioni presentate daldiventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 ...

