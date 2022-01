Il sindaco di Messina e la protesta contro il Super Green pass: accampato al porto da giorni – Il video (Di lunedì 17 gennaio 2022) Da giorni il sindaco di Messina Cateno De Luca si è accampato nel porto della sua città e stamattina ha dato il buongiorno dalla rada di San Francesco su Facebook. Il primo cittadino protesta contro il divieto per chi non è in possesso del Super Green pass di attraversare lo Stretto in quanto non garantirebbe la continuità territoriale. «In attesa di notizie da Roma continua la nostra occupazione pacifica dello Stretto di Messina. Non mi muoverà – ha detto oggi De Luca – fino a quando non ci sarà una risposta dello Stato che deve modificare questa norma ingiusta perché non garantisce la continuità territoriale. Ci sono arrivate anche varie segnalazioni di gente che anche a pagamento, aveva tutta una ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) DaildiCateno De Luca si èneldella sua città e stamattina ha dato il buongiorno dalla rada di San Francesco su Facebook. Il primo cittadinoil divieto per chi non è in possesso deldi attraversare lo Stretto in quanto non garantirebbe la continuità territoriale. «In attesa di notizie da Roma continua la nostra occupazione pacifica dello Stretto di. Non mi muoverà – ha detto oggi De Luca – fino a quando non ci sarà una risposta dello Stato che deve modificare questa norma ingiusta perché non garantisce la continuità territoriale. Ci sono arrivate anche varie segnalazioni di gente che anche a pagamento, aveva tutta una ...

Agenzia_Ansa : Il sindaco di Messina si è accampato sul molo dei traghetti. 'Lo Stato ci ha posto sotto sequestro. Da Villa San G… - fattoquotidiano : Super Green pass, chi non lo presenta non si imbarca. Il sindaco di Messina protesta: “Norma ingiusta, va rivista” - borghi_claudio : Se la sciocchezza è talmente grande che deve arrivare la magistratura... Fabio Messina bloccato allo Stretto perch… - Kick57624616 : RT @HANIA243474887: Iniziano le prime defezioni anche da parte della politica: il sindaco di Messina organizza una protesta contro il green… - nerontolino : RT @Emilystellaemi2: UNA FIRMA, PER I CANI DEL CANILE DI MESSINA SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA: AIUTATECI!!! FERMIAMO LA DEPORTAZIONE D… -