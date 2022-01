(Di lunedì 17 gennaio 2022) Da. Ildela causa delper consentire una presenza più forte di espositori e operatori stranieri nell’anno della sessantesima edizione. L’appuntamento era in programma a Milano dal 5 al 10, ma il Cda di Federlegno Arredo Eventi, in accordo con Fiera Milano, ha deliberato lo spostamento della rassegna al 7-12. “Stante l’evolversi della situazione pandemica si è reso necessario lomento”, ha spiegato Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo. “Una decisione – precisa Feltrin – che permetterà lo svolgimento della fiera in totale sicurezza e, a tutti i buyer, non solo italiani ed europei, di vedere dal vivo il meglio delle creazioni delle aziende del design la cui alta ...

Advertising

GGirotti65 : La 60esima edizione del Salone del Mobile di Milano si terrà dal 7 al 12 giugno. @Federlegno @iSaloniofficial - MaxCarbonaro : RT @RivistaStudio: Invece di tenersi dal 5 al 10 aprile il Salone del Mobile si terrà due mesi dopo, sempre a Fiera Milano - RivistaStudio : Invece di tenersi dal 5 al 10 aprile il Salone del Mobile si terrà due mesi dopo, sempre a Fiera Milano - EmmeBi : Intanto il Salone del Mobile (Design week) @iSaloniofficial di Milano che doveva svolgersi ad aprile, verrà rinviat… - ParliamoDiNews : Il Salone del Mobile slitta da aprile a giugno per il Covid: `Così consentiremo le presenze straniere` - Il Fatto Q… -

Ultime Notizie dalla rete : Salone del

... il Cda di Federlegno Arredo Eventi, in accordo con Fiera Milano, ha deliberato lo spostamento della rassegna che avrà luogo dal 7 al 12 giugno 2022", si legge in una notaMobile. La ...Slitta ilMobile. Milano , l'appuntamento più atteso dell'anno per l'arredamento ed il design. La 60esima edizioneè stata spostata di un paio di mesi e si terrà dal 7 al 12 giugno 2022 . Lo ha deciso il CdA di Federlegno Arredo Eventi, in accordo con Fiera Milano . "Stante l'evolversi della situazione ...Da aprile a giugno. Il Salone del Mobile slitta a causa del Covid per consentire una presenza più forte di espositori e operatori stranieri nell’anno della sessantesima edizione. L’appuntamento era in ...GOZZANO – 17-01-2022 -- Prosegue la rassegna Spazio Somsi presso il salone della Società Operaia di Gozzano. Terminata la sezione dedicata al teatro, e alle esposizioni venerdì 21 e sabato 22 dalle or ...