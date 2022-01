Il rito, anche del Quirinale, significa aver cura della vecchia casa (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Che cos’è un rito?” chiese il piccolo principe. ”È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore”, disse in risposta la volpe. E siccome il longseller di Antoine di Saint Exupery piace a grandi e piccini è perfetto per accostare il tema, senza impolverare troppo queste righe. Al giorno diverso dagli altri giorni, alla scelta del tredicesimo presidente della Repubblica siamo ormai prossimi. E più ci si avvicina, più si accorcia la distanza, più ci si rende miopi alla dimensione rituale dell’elezione. Che cosa d’altronde volete che importi, quando in campo c’è la candidatura di Berlusconi, quando non si sa che fine farà il Governo Draghi, quando le sorti della legislatura appaiono appese a un filo? Che cosa volete che contino procedure e cerimoniali, catafalchi e corazzieri, simboli e onorificenze? Il fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Che cos’è un?” chiese il piccolo principe. ”È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore”, disse in risposta la volpe. E siccome il longseller di Antoine di Saint Exupery piace a grandi e piccini è perfetto per accostare il tema, senza impolverare troppo queste righe. Al giorno diverso dagli altri giorni, alla scelta del tredicesimo presidenteRepubblica siamo ormai prossimi. E più ci si avvicina, più si accorcia la distanza, più ci si rende miopi alla dimensione rituale dell’elezione. Che cosa d’altronde volete che importi, quando in campo c’è la candidatura di Berlusconi, quando non si sa che fine farà il Governo Draghi, quando le sortilegislatura appaiono appese a un filo? Che cosa volete che contino procedure e cerimoniali, catafalchi e corazzieri, simboli e onorificenze? Il fatto ...

