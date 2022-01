(Di lunedì 17 gennaio 2022)al centro delSkyIl re, in uscita a marzo, nel cast Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova e Anna Bonaiuto. Pubblicato ilnuovaSkyIl re, il primo prison drama targato Sky, con. La, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), esordirà a marzo su Sky e in streaming su NOW. Prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, Il re, vedeprotagonista ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il re: Luca Zingaretti nel teaser trailer della serie Sky Original - telodogratis : Il Re, prime immagini prison drama Sky con Luca Zingaretti - SerieTvserie : Il Re, il teaser della serie tv Sky con Luca Zingaretti - SerieTvserie : Il Re, la serie Sky con Luca Zingaretti: quando inizia, cast, streaming - tvblogit : Il Re, il teaser della serie tv Sky con Luca Zingaretti -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Zingaretti

Pubblicato il teaser trailer e prime foto di scena per la nuova serie Sky Original IL RE, il primo prison drama targato Sky Original, con. La serie, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), esordirà a marzo su Sky e in streaming su NOW. Prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per ...Pubblicato il teaser trailer della nuova serie Sky Original Il re , il primo prison drama targato Sky Original, con. La serie, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), esordirà a marzo su Sky e in streaming su NOW. Prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per ...in foto Luca Zingaretti sul set della serie tv Sky Original Il Re - Foto di Andrea Pirrello (da Sky) ...Luca Zingaretti al centro del teaser trailer della serie Sky Original Il re, in uscita a marzo, nel cast Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova e Anna Bonaiuto. Pubblicato il teaser trailer della nuova s ...