Il Quirinale visto dalle potenze straniere: gli Usa vogliono Mario Draghi, la Francia un Mattarella bis (Di lunedì 17 gennaio 2022) Viaggio nel partito invisibile ma influente dei Paesi alleati e vicini: cosa fanno e cosa pensano sul Colle, gli incontri, le pressioni, il ruolo delle ambasciate. Il piano di Macron, il no del Vaticano a Berlusconi, le paure sulla stabilità di Berlino

