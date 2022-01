Il proprietario di Amazon interessato al Napoli? Arriva la risposta di Alvino (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stando alle ultime voci, c’è una particolare indiscrezione che gira intorno al mondo Napoli con un possibile acquirente. L’ipotesi sorge intorno al nome di Jeff Bezos, multimiliardario proprietario di Amazon, interessato ad entrare nello scenario calcistico acquistando la squadra campana. Uno scenario che è stato subito smentito dal giornalista napoletano Carlo Alvino, che ha dichiarato: “Mi stupisce chi va dietro a questo chiacchiericcio che fa male. Il nostro mestiere deve farlo chi ha studiato ed è in grado di saperlo fare, non è per chi punta all’improvvisazione”. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stando alle ultime voci, c’è una particolare indiscrezione che gira intorno al mondocon un possibile acquirente. L’ipotesi sorge intorno al nome di Jeff Bezos, multimiliardariodiad entrare nello scenario calcistico acquistando la squadra campana. Uno scenario che è stato subito smentito dal giornalista napoletano Carlo, che ha dichiarato: “Mi stupisce chi va dietro a questo chiacchiericcio che fa male. Il nostro mestiere deve farlo chi ha studiato ed è in grado di saperlo fare, non è per chi punta all’improvvisazione”.

