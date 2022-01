Il Principe Harry inizia un’azione legale contro Sua Maestà

(Di lunedì 17 gennaio 2022) In questi giorni a finire nuovamente al centro dell’attenzione mediatica è stato il. Il Duca di Sussex infatti ha deciso di dare il via ale autorità britanniche. Il motivo? Avere una scorta speciale, pagata di tasca sua, ogni qualvolta che con la sua famiglia farà ritorno a Londra! Come

... ex capo dell'unità di protezione reale di Scotland Yard, che ha dichiarato al Mirror: "Se mai ci fosse stata una minaccia adeguata e credibile alo alla sua famiglia, il Met (polizia ...Inizia una complessa battaglia legale tra ile il ministero dell'interno del Regno Unito ; il motivo è, in realtà, molto semplice: il nipote della regina Elisabetta vorrebbe pagare di tasca propria un servizio di protezione per sé ...I tabloid britannici si scatenano contro Harry. Motivo dello scontro è la richiesta del principe, con tanto di azione legale intentata nei confronti delle autorità del Regno Unito, al fine di ottenere ...Bufera sui reali d'Inghilterra. Dopo la richiesta avanzata dal principe Harry di voler far causa al governo inglese per avere guardie del corpo e tornare in Inghilterra in ...