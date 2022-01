Il potere della consapevolezza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Virus, per voi che state leggendo, è fuori ormai da qualche giorno. Nel momento in cui, però, sento Noyz Narcos, l’autore di un disco che - ormai non più a sorpresa - ha riconfermato l’ottimo feedback del pubblico italiano nei suoi confronti, è il momento più critico per un artista, quello che immediatamente precede la pubblicazione di un proprio prodotto. Quest’ultimo album del membro di spicco del TruceKlan è particolare, anche solo per il fatto che segue Enemy, un progetto travagliato, che aveva fatto pensare al rapper romano di appendere il microfono al chiodo, che, come dice in uno dei brani più di successo di quel disco, “sto nuovo quartiere” non lo rappresentasse, che i ragazzini che sempre più dominavano le classifiche parlassero un linguaggio d’altre parti, a lui sconosciuto. Per la prima volta, abbiamo un percorso di avvicinamento a questo disco. Prima delle vacanze è uscito ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Virus, per voi che state leggendo, è fuori ormai da qualche giorno. Nel momento in cui, però, sento Noyz Narcos, l’autore di un disco che - ormai non più a sorpresa - ha riconfermato l’ottimo feedback del pubblico italiano nei suoi confronti, è il momento più critico per un artista, quello che immediatamente precede la pubblicazione di un proprio prodotto. Quest’ultimo album del membro di spicco del TruceKlan è particolare, anche solo per il fatto che segue Enemy, un progetto travagliato, che aveva fatto pensare al rapper romano di appendere il microfono al chiodo, che, come dice in uno dei brani più di successo di quel disco, “sto nuovo quartiere” non lo rappresentasse, che i ragazzini che sempre più dominavano le classifiche parlassero un linguaggio d’altre parti, a lui sconosciuto. Per la prima volta, abbiamo un percorso di avvicinamento a questo disco. Prima delle vacanze è uscito ...

