Il personaggio en travesti? Nuovo cavallo di battaglia della sinistra (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il personaggo en travesti di Drusilla Foer sarà al festival di Sanremo: ma perché in Italia si sente sempre l'esigenza di rivendicare qualcosa? Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il personaggo endi Drusilla Foer sarà al festival di Sanremo: ma perché in Italia si sente sempre l'esigenza di rivendicare qualcosa?

Advertising

milano_today : RT @Today_it: ?? #Perchèseneparla @Today_it | #DrusillaFoer sarà la prima presentatrice 'en travesti' del #Festival di #Sanremo. Personaggio… - fabiospes1 : RT @Today_it: ?? #Perchèseneparla @Today_it | #DrusillaFoer sarà la prima presentatrice 'en travesti' del #Festival di #Sanremo. Personaggio… - Today_it : ?? #Perchèseneparla @Today_it | #DrusillaFoer sarà la prima presentatrice 'en travesti' del #Festival di #Sanremo. P… - attipensa : @LuisaMaesano @Moonlightshad1 Il personaggio in questione ricalca la nobile tradizione en travesti con cui gli arti… - Livia_DiGioia : @ilgiornale, per dire che #DrusillaFoer sarà una delle co conduttrici di @SanremoRai era necessario aggiungere vici… -