Il Paradiso delle Signore anticipazioni 17-21 gennaio 2022 | Veronica indaga sul passato di Ezio e Gloria

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il- Massimo Poggio e Valentina Bartolo La proposta di matrimonio che(Massimo Poggio) ha fatto a(Valentina Bartolo) rappresenta tutt’altro che un lieto fine, perchè i problemi per la nuova coppia de Ilsono appena iniziati. La donna, infatti, ha capito che il futuro marito le nasconde qualcosa circa i suoi rapporti con(Lara Komar) e indagherà sia tra le sue cose che in casa della rivale, dopo essersi impossessatachiavi. I dettagli nellepuntate della soap in onda da lunedì 17 a venerdì 21alle 15.55 su Rai 1. Il...