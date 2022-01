Il Padrino torna nelle sale cinematografiche: ecco il motivo della decisione (Di lunedì 17 gennaio 2022) A 50 anni dalla sua prima uscita torna nelle sale italiane The Godfather, Il Padrino, il film capolavoro di Francis Ford Coppola Ad annunciarlo, ufficialmente, è l’ufficio stampa della Paramount Pictures Italia. ecco il motivo della decisione Il prossimo 22-23 e 24 marzo torna nelle sale cinematografiche italiane il capolavoro immortale di Francis Ford Coppola Il Padrino, titolo originale The Godfather. Il film ha come protagonista assoluto Marlon Brando nel ruolo di don Vito Corleone, splendidamente affiancato da Al Pacino nei panni di Michael Corleone, James Caan che dà il volto a Santino Corleone e Robert Duvall nel ruolo del ... Leggi su ck12 (Di lunedì 17 gennaio 2022) A 50 anni dalla sua prima uscitaitaliane The Godfather, Il, il film capolavoro di Francis Ford Coppola Ad annunciarlo, ufficialmente, è l’ufficio stampaParamount Pictures Italia.ilIl prossimo 22-23 e 24 marzoitaliane il capolavoro immortale di Francis Ford Coppola Il, titolo originale The Godfather. Il film ha come protagonista assoluto Marlon Brando nel ruolo di don Vito Corleone, splendidamente affiancato da Al Pacino nei panni di Michael Corleone, James Caan che dà il volto a Santino Corleone e Robert Duvall nel ruolo del ...

