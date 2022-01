Il padrino, Francis Ford Coppola: "Ecco come ho evitato il licenziamento" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Francis Ford Coppola Spiega come è riuscito a evitare il licenziamento durante la realizzazione de Il padrino, nonostante fossero in molti a volersi liberare di lui. Già in passato, Francis Ford Coppola ha rivelato di aver rischiato il licenziamento durante la produzione de Il padrino. In occasione del 50° anniversario del film, che sta per tornare nei cinema in versione restaurata, Coppola ha svelato i retroscena del suo licenziamento mancato. Oscar nel 1971 con l'amico e collega regista Martin Scorsese. Scorsese ha cercato di confortarlo dopo che Coppola ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale per "Patton" dicendogli che lo studio non ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 gennaio 2022)Spiegaè riuscito a evitare ildurante la realizzazione de Il, nonostante fossero in molti a volersi liberare di lui. Già in passato,ha rivelato di aver rischiato ildurante la produzione de Il. In occasione del 50° anniversario del film, che sta per tornare nei cinema in versione restaurata,ha svelato i retroscena del suomancato. Oscar nel 1971 con l'amico e collega regista Martin Scorsese. Scorsese ha cercato di confortarlo dopo cheha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale per "Patton" dicendogli che lo studio non ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il padrino, Francis Ford Coppola: 'Ecco come ho evitato il licenziamento' - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: In vendita il Castello del 'Padrino', così lo scelse Francis Ford Coppola #castello #padrino #francisfordcoppola #iltempoqu… - tempoweb : In vendita il Castello del 'Padrino', così lo scelse Francis Ford Coppola #castello #padrino #francisfordcoppola… - Agenparl : In vendita il “Castello del Padrino”Scelto da Francis Ford Coppola. Vi soggiornò Von Ribbentrop) -… - ComoLiaElCine : 19. El padrino. Parte III (1990) - Francis Ford Coppola -